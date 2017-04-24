До Харкова з робочою поїздкою прибув Гройсман

10:42, 24 квітня 2017
Політика
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Він проведе засідання Асоціації міст України, ознайомиться з роботою харківського метрополітену.

Гройсман відкриє новий сучасний Центр надання соціальних послуг / УНІАН

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Харкова з робочою поїздкою. Про це повідомляє прес-служба уряду.

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"Він проведе засідання Асоціації міст України, ознайомиться з роботою харківського метрополітену та відкриє новий, сучасний Центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс", - сказано в повідомленні.

В поїздці голову уряду супроводжують міністр соціальної політики Андрій Рева, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та мер Києва Віталій Кличко.

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Теги: #Гройсман#Харків#поїздка