Лавров заявив, що Росія буде впливати на бойовиків ОРДЛО для виконання ними мінських домовленостей

У МЗС РФ заявили, що Кремль буде впливати на бойовиків «ДНР/ЛНР», щоб вони виконували мінські домовленості. Про це заявив очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров після переговорів з главою дипломатії ЄС Федерикою Могерині, передає власний кореспондент УНІАН.

«Розраховую, що наші колеги з Євросоюзу у своїй роботі з урядом України добиватимуться суворого виконання Мінських домовленостей. Ми при цьому готові повною мірою пройти свою частину шляху як гаранти цих домовленостей і чинитимемо вплив на Луганськ і Донецьк з тим, аби з їх боку був зустрічний рух, коли Київ, нарешті, все-таки відновить або, так скажемо, почне виконувати свої зобов'язання», - сказав Лавров.

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Варто зазначити, що Росія заперечує будь-яку участь у війні на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко заявляв, що Росія намагається розірвати будь-які зв’язки Донбасу з Україною та знищити Мінські угоди.

"Росія і надалі робить кроки для того, щоб розірвати стосунки Донбасу з Україною та знищити Мінські угоди", - заявив він, додавши, що "РФ знищує Мінські домовленості визнанням фейкових документів фейкових країн (так званих "ДНР" та "ЛНР"), конфіскацією української власності на окупованій українській території, запровадженням рубльової зони та робить інші кроки задля того, щоб офіційно визнати ці території", - додав Порошенко.