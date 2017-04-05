Росія намагається розірвати будь-які зв'язки Донбасу з Україною та знищити "Мінськ" – Порошенко

Росія намагається розірвати будь-які зв’язки Донбасу з Україною та знищити Мінські угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном.

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"Росія і надалі робить кроки для того, щоб розірвати стосунки Донбасу з Україною та знищити Мінські угоди", - заявив він.

"РФ знищує Мінські домовленості визнанням фейкових документів фейкових країн (так званих "ДНР" та "ЛНР"), конфіскацією української власності на окупованій українській території, запровадженням рубльової зони та робить інші кроки задля того, щоб офіційно визнати ці території", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 18 лютого Росія визнала дійсними документи, що посвідчують особу, видані так званою владою "ДНР" і "ЛНР".