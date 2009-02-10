Секретаріат Президента і Кабмін домовилися з одного питання
У ФДМУ зберігають статус-кво
|Дмитро Парфененко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив виконуючий обов`язки голови Фонду Дмитро ПАРФЕНЕНКО.
За його словами, суть даної домовленості полягає у підтримці існуючого на сьогодні статус-кво, зокрема щодо кадрової політики у Фонді.
«Ніхто не йде, ніхто новий не приходить», - сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.
У зв`язку з цим він наголосив, що не планує на даний момент підписувати будь-яких указів щодо звільнення або призначення нових співробітників у Фонді.
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2008 року Верховна Рада звільнила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.
27 грудня 2008 року Кабмін призначив Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України.
2 січня 2009 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови ФДМУ.
29 січня Кабмін повторно призначив Д.ПАРФЕНЕНКА виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна.
5 лютого В.ЮЩЕНКО скасував свій Указ про припинення дії розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА в.о. голови Фонду держмайна.
Також Президент скасував свій указ, яким припиняв дію розпоряджень Кабміну про звільнення і призначення на посади заступників голови ФДМУ.