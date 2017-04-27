У СБУ вважають політичною заяву Савченко про втрату українською владою Донбасу

У Службі безпеки України розцінюють заяву народного депутата Надії Савченко про втрату українською владою Донбасу як політичну, проте нададуть їй правову оцінку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

“Якщо ми будемо аналізувати політичні заяви кожного політика, особливо Надії Савченко, то це лише створить додаткове навантаження на наших співробітників, які і без цього без роботи не сидять. Звичайно, що заявам і закликам, які можна кваліфікувати у рамках Кримінального кодексу, ми надамо правову оцінку», - сказав він.

Читайте такожСБУ викрила схему фінансування "ДНР", до якої причетний екс-посадовець часів Януковича і його донька

«Але казати на сьогодні, що цим своїм повідомленням Савченко когось закликала, я не можу, бо я не експерт. Я особисто це сприймаю як політичну заяву, як спробу заявити про себе”, - додав Ткачук.

Раніше Савченко в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що українська влада остаточно втратила окуповані території Донбасу. «Одна з правд, які я боялася вам сказати, - немає у нас більше Донбасу. Влада за три роки зробила все, щоб ми втратили ці території», - сказала вона.