Український депутат вийшов до "фіналу відбору" кандидатів на посаду президента ПАРЄ

Народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський вийшов до "фіналу відбору" кандидатів на посаду президента цього відомства.

Про це депутат заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", передає ТСН.

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Однак Логвинський вирішив зняти свою кандидатуру на користь іншого віце-президента ПАРЄ, доповідача з українського питання німця Акселя Фішера.

"У фінал зайшли дві людини – пан Фішер і я, але ми вирішили, що в інтересах України буде підтримати президента групи, яка нас підтримує, і таким методом ми могли б досягти більших результатів", - сказав Георгій Логвинський.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ низка депутатів закликала Аграмунта подати у відставку за його візит разом з російською делегацією в Сирію. У свою чергу Аграмунт заявив, що його поїздка в Сирію була «помилкою» і вибачився. 25 квітня в ПАРЄ проходило публічне обговорення поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ в Сирію.

Перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко повідомила, що Аграмунт пообіцяв 28 квітня виступити із заявою щодо свого статусу за результатами цих слухань.

26 квітня голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що Аграмунт намагається ухилитися від відставки, і що три політгрупи - ліберали, соціалісти і консерватори на своїх засіданнях проголосували за висловлення йому недовіри.

«Жодного голосу за нього. В ЄНП просто не поставили на голосування, але очевидно, що більшість теж проти того, щоб Аграмунт перебував на посаді президента ПАРЄ», - зазначив депутат.