ДАІ прибере траурні вінки і пам'ятники з доріг

Питання про необхідності демонтажу ритуальних знаків уздовж автодоріг порушувалися й обговорювалися минулого тижня на спільній нараді Укравтодору, Міністерства транспорту і ДАІ МВС України.

Наголошувалося, що встановлення ритуальних знаків (вінків, пам`ятників, фотографій тощо) загиблим на місцях ДТП уздовж смуг, відведених для автомобільних доріг, погіршує безпеку руху. "Наявність ритуальних знаків погіршує естетичний вигляд доріг, негативно впливає на учасників дорожнього руху і може стати супутньою причиною здійснення ДТП, - цитує повідомлення Мінтрансу сайт “Салон Дона і Басса”. - Практично в жодній розвиненій країні центральної Європи не зустрічаються ритуальні знаки загиблим в ДТП на узбіччях доріг".

Крім того, це ще суперечить закону. Зокрема, згідно із ст. 9 Закону України "Про автомобільні дороги" заборонено встановлювати в межах відведеної смуги об`єкти, які не є складовою автомобільних доріг, без узгодження з їх власниками.

За наслідками наради, було ухвалено демонтувати ритуальні пам`ятні знаки силами співробітників ДАІ і дорожніх підприємств.