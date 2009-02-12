РНБО доручила Медведьку і СБУ перевірити Тимошенко

Рада національної безпеки і оборони доручила генеральному прокуророві України Олександру МЕДВЕДЬКУ та Службі безпеки України провести у місячний строк перевірку дотримання українськими посадовими особами законодавства при проведенні переговорів та укладенні з Росією контрактів щодо постачання природного газу в Україну та його транзиту європейським споживачам.

Про це йдеться у рішенні РНБО від 10 січня “Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», яке сьогодні було введено в дію указом Президента.

При цьому Генпрокуратура та СБУ мають також перевірити дотримання порядку підготовки та затвердження директив на переговори, а також дотримання директив при проведенні переговорів.

Крім того, згідно з рішенням РНБО, генеральний прокурор впродовж лютого - квітня 2009 року провести перевірки додержання законності:

1) при наданні Міністерством охорони навколишнього природного середовища України ліцензій (спецдозволів) на видобування природного газу;

2) при видобуванні та реалізації газу власного видобутку суб`єктами господарювання;

3) при розслідуванні кримінальних справ, порушених протягом 2007-2009 років за фактами вчинення злочинів у сфері видобування та реалізації газу.

Як зазначає прес-служба глави держави, на засіданні РНБО 10 лютого були відсутні голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО; під час голосування цього рішення була відсутня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО; інші члени Ради підтримали це рішення.