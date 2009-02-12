Балога вважає, що ГПУ має відреагувати на «вольності» людей Тимошенко

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявляє, що Генеральна прокуратура має дати належну правову оцінку закликам до ігнорування засідань Ради національної безпеки і оборони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Зокрема, вказав В.БАЛОГА, після останнього засідання РНБО, яка прийняла жорсткі рішення про обставини та наслідки укладання невигідних для країни контрактів на постачання російського газу, з боку Кабінету міністрів пролунали закиди в політизації діяльності РНБО. “Окремі урядовці наскільки захопилися, що за дорученням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО публічно закликали ігнорувати засідання Ради національної безпеки і оборони”, - зазначив він.

Глава Секретаріату Президента наголосив, що такі заяви зроблені на межі між авантюризмом і прямим порушенням Конституції та законодавства. Він нагадав, що до складу РНБО за посадою входять прем`єр і кілька міністрів. Участь в її засіданнях - це не примха чи добровільна можливість, а обов`язок згідно з Основним Законом. Жоден громадянин, включно з посадовими особами, не може не виконувати норми прямої дії, встановлені вищим законодавчим актом держави. У іншому випадку порушники мають відповісти за свої дії перед законом, наголосив В.БАЛОГА.

«Нехтування вимогами Конституції гостро ставить питання про невідповідність займаній посаді того чи іншого чиновника, незалежно від калібру. Заклики не відвідувати засідання РНБО підривають конституційні засади держави”, - заявив він.

Тому, на переконання В.БАЛОГИ, Генпрокуратура має дати належну правову оцінку подібним заявам і, напевно, винести офіційне попередження. “Усім тим, хто ставиться до державної служби як до набору вольностей, на які не діють законодавчі обов`язки і обмеження, треба негайно вказати на двері», - підкреслив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента наголосив, що РНБО була, є і буде єдиним органом, який координуватиме та спрямовуватиме зусилля всіх без винятку органів державної влади й управління з усього комплексу питань зі сфери національних пріоритетів. Цей статус РНБО закріплений Конституцією та законами України і буде незмінним принаймні протягом терміну дії чинної редакції Основного Закону, заявив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 лютого, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН, зокрема, висловлював думку, що прем’єр і міністри мають відмовитися від подальшої участі в засіданнях РНБО.

«Якщо сьогодні (11 лютого) обговорюватиметься це питання на засіданні Кабінету міністрів, я думаю, що воно обговорюватиметься, я порушуватиму питання і звертатимуся до членів уряду, аби надалі не брати участі в засіданнях Ради національної безпеки й оборони», - сказав Ю.ПРОДАН.

На думку міністра, продовжувати брати участь у засіданнях РНБО – це не «поважати себе». «Крім того, це означає бути співучасником підготовки рішень, які не мають жодного стосунку і нічого спільного із захистом національної безпеки країни», - наголосив міністр.

Водночас сьогодні, 12 лютого, Ю.ПРОДАН повідомив, що Кабінет міністрів на вчорашньому засіданні не розглядав питання про подальшу участь прем`єра і міністрів у засіданнях РНБО.

«Немає необхідності в прийнятті такого рішення. Питання участі в РНБО – це особисте питання кожного міністра», - сказав Ю.ПРОДАН.