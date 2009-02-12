Тимошенко у квітні чекає великих грошей

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Україна вже в квітні отримає перші кошти від продажу квот на викид вуглекислого газу в рамках підписаних угод за процедурами Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на спеціальному засіданні уряду з питань інвестиційних проектів у галузі енергозбереження.

«Вже в квітні в рамках Кіотського протоколу ми можемо отримати кошти за тими угодами, які вже підписано й проплачено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 15 січня заявляла, що одним із джерел фінансування програм із енергозбереження можуть стати механізми Кіотського протоколу.

«Україна завершила всі переговорні процеси, всі формальні офіційні кроки, які необхідні для того, щоб ми могли користуватися всіма привілеями Кіотського протоколу. Ми провели переговори з ключовими країнами, які вже готові придбати частину квот викидів у атмосферу, – це мільярди коштів, які будуть направлені виключно на скорочення викидів, на заміщення в опаленні й підігріві гарячої води газу на електроенергію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН, Україна ратифікувала Кіотський протокол у 2004 році. В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, - торгівля викидами й проекти спільного впровадження, які дозволяють отримувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля саме квотами вуглекислого газу здатна принести найбільшу вигоду.