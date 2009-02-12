Томенко поїхав до Індії, щоби... поскаржитися на нардепів-перебіжчиків?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що проблема депутатів-перебіжчиків в українському парламенті має бути вирішена якомога скоріше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив під час зустрічі з заступником голови Народної палати Парламенту Індії Чарнджитом Сінгхом АТВАЛОМ в рамках свого робочого візиту до Індії.

За словами віце-спікера українського парламенту, депутатська відповідальність за порушення партійних програм, зраду інтересів виборців та корупційні голосування має стати основою функціонування вищого законодавчого органу. М.ТОМЕНКО вважає неприпустимими факти, коли хтось з народних обранців діє всупереч колегіальним рішенням політичної сили, за списками якої він пройшов до парламенту, в обмін на отримання певних преференцій. “Необхідно зробити все аби найближчим часом така політична корупція в українському парламенті була зупинена”, - сказав заступник голови Верховної Ради.

В свою чергу заступник голови Народної палати Парламенту Індії зауважив, що в парламенті Індії, до складу якого входять представники значної кількості політичних сил, дуже важливу роль відіграє відповідальність депутатів перед своїми партіями. Він нагадав, що у квітні - травні поточного року в Індії відбудуться парламентські вибори. При цьому, зауважив він, протягом минулого скликання 10 депутатів були позбавлені своїх депутатських мандатів за порушення закону щодо депутатів-перебіжчиків. Заступник голови Народної палати Парламенту Індії нагадав, що цим документом передбачається застосування санкцій до депутатів за невиконання колегіального рішення фракції та порушення фракційної дисципліни. При цьому, наголосив він, жодне рішення щодо цих 10 депутатів не було скасовано в судовому порядку.

Під час зустрічі сторони домовилися про візит делегації парламенту Індії до України по завершенню парламентських виборів в цій країні.