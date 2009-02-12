Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив диплом магістра-міжнародника своєму сину Андрію.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії нагородження випускників Київського національного інституту міжнародних відносин В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні виступає не лише як Президент, але і як батько, оскільки у залі присутній його син Андрій. “Тому мої почуття великі і щирі”, - підкреслив він.

Виступаючи перед 146 випускниками, викладачами, батьками, Президент високо оцінив роль сьогоднішніх випускників у майбутньому житті України.

“Якою буде країна через рік, п’ять, десять, залежатиме від тих, хто сидить в цьому залі”, - наголосив він.

Водночас, В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що в України - європейські перспективи. “Я європейський оптиміст і переконаний, що ми є європейцями і не через географію, а через систему мислення”, - сказав Президент, підкресливши, що пріоритетом української політики буде її європейськість і демократичність.

В.ЮЩЕНКО також висловив переконання, що у 2009 році Україна підпише з Європейським Союзом угоду про асоціацію.