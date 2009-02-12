Київські регіонали збираються побити горщики з Черновецьким?

Народний депутат України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що в понеділок, 16 лютого, на засіданні політраді Партії регіонів порушить питання про перехід фракції ПР в Київраді в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні, виступаючи перед депутатами Київради в сесійній залі.

«Я в понеділок поставлю перед політрадою Партії регіонів питання про перегляд позиціювання фракції Партії регіонів в Київраді, тому що такого знущання над громадянами і спільнотою громади Києва ми терпіти не будемо», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона закликала всіх депутатів міськради звернути увагу на пікетувальників, які прийшли сьогодні під стіни столичної мерії, а також вислухати їхні думки стосовно політики, яку проводить керівництво Києва. І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що вже є один протест прокуратури Києва, ініційований Партією регіонів, на рішення Київради (рішення про створення патологоанатомічного бюро – УНІАН). Найближчим часом, прогнозує вона, з’являться сотні таких протестів, бо шлях, яким йде керівництво столиці, «антинародний та антиконституційний». (Фракція Партії регіонів в Київраді нараховує 6 депутатів – УНІАН).

Зі зверненням до заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО запросити до сесійної зали та вислухати представників громадськості, яка зібралась біля мерії, виступили також представники Блоку Віталія Кличка. Спочатку цю вимогу озвучив Іван ПЛАЧКОВ і отримав відмову від О.ДОВГОГО, а пізніше і лідер блоку Віталій КЛИЧКО, вийшовши на трибуну, став вимагати запросити до зали представників від протестувальників.

В.КЛИЧКО також подав О.ДОВГОМУ проект рішення, підготовлений його фракцією, стосовно зниження тарифів на ЖКП для населення. На це секретар Київради запропонував обґрунтувати необхідність термінового прийняття до розгляду цього проекту рішення. Він зазначив, що зараз працює спеціально створена робоча група з вивчення обґрунтованості підвищення тарифів і вважає, що варто дочекатися її висновків. В результаті проект рішення не був включений до порядку денного засідання.

Ще один присутній на сесії Київради народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ зазначив з приводу пікетування столичної мерії, що хоча регіонали і не були організаторами цієї акції, все ж вважає за необхідне депутатам Київради вислухати хоча б представників профспілок тих організацій, що прийшли під мерію.

В.КЛИЧКО також при цьому повідомив, що згідно із щойно отриманою інформацією, протестувальників зараз розганяє міліція. Тому він звернувся до О.ДОВГОГО вийти до людей під мерією і, у разі необхідності, захистити їх від правоохоронців. На це О.ДОВГИЙ зв’язався зі службами мерії з проханням уточнити ситуацію і повідомив, що за отриманою ним інформацією, ніхто нікого не розганяє. Після цього було оголошено перерву у засіданні, щоб визначитися з тим, як надалі організувати роботу Київради.

Як повідомляв УНІАН, кияни сьогодні пікетують мерію, вимагаючи скасувати ряд рішень. Зокрема, вимагають знизити тарифи на житлово-комунальні послуги, зберегти столичну безплатну медицину.

Акція організована громадськими організаціями столиці та політичними силами, зокрема БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Учасники акції також тримають прапори Блоку Віталія Кличка, «Народної Самооборони» тощо.

Пікетувальники також вимагають від Київради не робити дитячі і підліткові клуби міста платними.

Серед пікетувальників також є представники автоперевізників, які, зі свого боку, просять столичну владу створити нормальні економічні умови для їхньої роботи.

В акції беруть участь люди різного віку, у тому числі студенти, які прийшли з табличками назв своїх навчальних закладів, а також члени профспілкових організацій та інші.