У Кличка вважають, що розгляд бюджету Києва треба відкласти

Розгляд бюджету Києва потрібно відкласти на тиждень, адже нинішній кошторис міста може призвести до соціального вибуху. Так вважає один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. На переконання депутата, у проекті головного фінансового документа закладені не лише занадто оптимістичні загальноекономічні показники, зокрема зростання ВВП на рівні 0,4%. Значно більшою проблемою стане виконання бюджету. Адже бажання Черновецького збільшити тарифи на комунальні послуги, підняти ставки на оренду комунального майна та землі, обкласти додатковими поборами сегмент малого та середнього бізнесу лише призведе до погіршення фінансової ситуації у столиці.

«Сьогодні депутатам, користуючись нагодою, потрібно заслухати представників тих десятків тисяч киян, що прийшли до стін Київради, - вважає Дмитро Андрієвський. – Адже про справжні проблеми міста знають саме вони, а не ті, хто сидить у президії столичного парламенту. І саме ці люди зможуть конкретно розповісти: коли і до яких конкретно негативних наслідків призведуть божевільні ініціативи столичної влади».

На переконання Дмитра Андрієвського, сьогодні Київрада має ухвалити рішення про відправку бюджету на доопрацювання, враховуючи реальний стан економіки у країні. Також депутати мають скасувати всі потенційно небезпечні ініціативи столичної влади. «Стрибок вартості комунальних тарифів призведе до кризи неплатежів. А чергові оброки малого та середнього бізнесу, наприклад, власників так званих «малих архітектурних форм», посилять проблему безробіття і позбавлять місто додаткових податкових надходжень. Якщо Черновецький не вивчить ці ази економіки, то місто чекає хаос та руїна», - підсумував політик.