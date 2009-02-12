Турчинову боляче дивитися, як СБУ виконала дешеву заказушку
Перший віце-прем`єр про звинувачення
Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що звинувачення Служби безпеки України на адресу представників уряду в корупції є «банальним замовленням».
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, коментуючи матеріали, направлені СБУ до суду стосовно заступника міністра економіки, заступника міністра транспорту, а також міністра промислової політики Володимира НОВИЦЬКОГО.
«Це банальне замовлення, причому дуже непрофесійно виконане», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Перший віце-прем`єр уточнив, що протокол стосовно двох заступників міністрів складено на підставі того, що вони виїхали за кордон без дозволу Служби безпеки України. «Мені здається, що ми живемо не в тоталітарній державі, й просити дозволу в СБУ, щоб виїхати за кордон, – це смішно. Навіть якщо СБУ турбується про державну таємницю, щоб заступники міністрів не вступили в контакт із розвідкою. Але яке це має відношення до корупції», - вважає він.
На його думку, складання протоколу про корупцію міністра промислової політики В.НОВИЦЬКОГО також є «дурістю».
«Міністр звернувся до суду, й Служба безпеки вважає, що це звернення було дуже різким. Але знову питання – до чого тут протокол про корупцію?», - поцікавився перший віце-прем`єр.
При цьому О.ТУРЧИНОВ не уточнив факти, за якими В.НОВИЦЬКИЙ звертався до суду, зазначивши лише, що це звернення було пов`язане з діяльністю Міністерства промислової політики.
«Мені боляче дивитися, на що перетворилася зараз Служба безпеки України, оскільки для мене це рідна організація, я її колись очолював, і ось така дешева заказушка, непрофесійно виконана, - це навіть неприємно коментувати», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого прес-центр СБУ заявив про те, що 6 лютого СБУ склала адміністративний протокол про порушення Закону «Про боротьбу з корупцією» стосовно В.НОВИЦЬКОГО.
"Встановлено, що державний службовець, використовуючи своє посадове становище, поза порядком, передбаченим процесуальним законодавством, намагався вплинути на суд під час здійснення правосуддя", - наголошується в повідомленні прес-центру СБУ.
СБУ направила матеріали протоколу до Апеляційного суду м. Києва.