Томенко: Пинзеник останнім часом не працював в урядовій команді

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО називає прогнозованим рішення міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву В.ПИНЗЕНИКА.

«Це прогнозоване рішення, але так сталося, що Віктор Михайлович останнім часом не працював в урядовій команді», - сказав він.

В той же час М.ТОМЕНКО вважає, що ВР має розглядати кадрове питання не тільки стосовно В.ПИНЗЕНИКА, а й стосовно інших посадовців.

«Я думаю, що третина уряду має бути змінена, оскільки ці люди пов’язують свою професійну діяльність з політичною і не виконують належним чином свої обов’язки», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, доцільно було б, аби всі кадрової питання ВР розглянула наступного тижня. «Але головне, щоб кадрове зміцнення уряду базувалося на професійній здатності членів Кабміну працювати в непростих умовах кризи», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також вважає, що доцільно було б, аби кандидатами на посади міністрів та інші органи виконавчої влади не були лідери партій, народні депутати чи політичні особи. «Головне – це професійна підготовка, досвід в управлінні з конкретними результатами вирішення складних управлінських завдань», - сказав М.ТОМЕНКО.