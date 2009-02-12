У БЮТ назвали міністрів, яким варто піти вслід за Пинзеником

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН розцінює заяву Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку з посади міністра фінансів як “неможливість впоратися зі своїми обов’язками”.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, “в умовах кризи він виконувати обов’язки міністра не може чи то фізично, чи психологічно, чи з інших якихось причин”.

А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає за доцільне, щоб “ще декілька міністрів чесно склали повноваження, наприклад, пан ОГРИЗКО (міністр закордонних справ - УНІАН), пан ЄХАНУРОВ (міністр оборони - УНІАН), пан ОНІЩУК (міністр юстиції - УНІАН) та ще декілька людей”. Він додав, що “ми це (відставку - УНІАН) тільки підтримаємо і будемо аплодувати”.

На запитання, чи підтримає Верховна Рада України відставку В.ПИНЗЕНИКА, А.КОЖЕМЯКІН відповів: “Думаю, підтримає”. Він зазначив, що “ми шукаємо і найближчими днями, ближче до сесійного тижня, знайдемо” необхідну кількість голосів для проведення кадрових змін в уряді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву у Верховну Раду про свою відставку.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “в нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.