Тимошенко довідалась про спільний задум Ющенка і Януковича

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Партію регіонів, Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Секретаріат Президента в розхитуванні політичної ситуації і намірі організувати навесні масові протести.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я знаю, що сьогодні розхитують ситуацію. Знаю, що весною Партія регіонів разом з Президентом України, разом з Секретаріатом Президента готують спеціальні куплені демонстрації людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що заради досягнення цієї мети нині розповсюджується інформація, зокрема, про невиплату стипендій студентам вищих навчальних закладів.

«Усі заплановані витрати державного бюджету помісячно впродовж року будуть виконані на 100%. А вся політична істерія – це винятково інтриги», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що фракція БЮТ має намір ініціювати проведення в парламенті слухань інформації Генеральної прокуратури з питань невиплати зарплати в приватному секторі економіки.

«Це питання Генеральної прокуратури, і думаю, що наша фракція у Верховній Раді ініціюватиме заслуховування генерального прокурора з питань своєчасної виплати зарплати на підприємствах недержавної форми власності», - наголосила керівник уряду.