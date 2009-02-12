Пинзеник поплатився, бо не співав «все хорошо, прекрасная маркиза»?

Депутатська група «За Україну!», що входить до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, поки не обговорювала питання щодо підтримки заяви міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА про його відставку.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила народний депутат, член групи Ксенія ЛЯПІНА.

За її словами, це питання буде обговорюватися на найближчому засіданні групи, яке відбудеться не раніше понеділка, 16 лютого.

К.ЛЯПІНА зауважила, що депутати групи очікували такого кроку В.ПИНЗЕНИКА зважаючи на оприлюднений ним лист щодо загрозливого економічного стану України.

Крім того, за її словами, цей крок став прогнозованим, оскільки В.ПИНЗЕНИК зайняв позицію, докорінно іншу позиції прем’єр-міністра, яка зводиться до слів з пісні «все хорошо, прекрасная маркиза».

К.ЛЯПІНА вважає, що одразу ж після оприлюднених фактів стало зрозуміло, що Ю.ТИМОШЕНКО не буде терпіти такого міністра, в будь-який спосіб позбудеться його. «Тому я думаю, прем’єр уламала ПИНЗЕНИКА, щоб він написав сам заяву за станом здоров’я», - сказала К.ЛЯПІНА.

При цьому вона додала, що як тільки В.ПИНЗЕНИК став займатися професійною діяльністю, то одразу ж став не задовольняти уряд. «Але дуже тривожно, що наступний кандидат на цю посаду буде підбиратися ТИМОШЕНКО за її принципом – мовчати і виконувати ту пісеньку, яку скаже глава уряду», - сказала народний депутат.

При цьому вона нагадала, що В.ПИНЗЕНИК є лідером партії “Реформи і порядок”, яка входить до БЮТ, і такий крок В.ПИНЗЕНИКА матиме політичні наслідки.

В той же час К.ЛЯПІНА відмовилась уточнити, що це за наслідки, пояснивши тим, що це є внутрішньою справою БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву у Верховну Раду про свою відставку.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “в нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.