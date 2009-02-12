Київрада продовжує роботу з новим головуючим

Депутати Київської міської ради продовжили засідання сесії і для цього обрали президію, нового головуючого, Лічильну комісію та секретаря для ведення протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатів у комісії та на посади секретаря і головуючого засідання обрано одностайно на погоджувальній раді голів фракцій Київради.

В залі залишаються депутати, в тому числі Блоку Леоніда Черновецького.

Згідно з прийнятим рішенням, головуючим призначено представника фракції Блоку Катеринчука Олексія РЕЗНІКОВА, секретарем обрано представника фракції БЮТ Сергія МЕЛЬНИКА, у президії місця зайняли Тетяна МЕЛІХОВА (БЮТ), Віталій КЛИЧКО (Блок Кличка), Валерій МОШИНСЬКИЙ (Блок Литвина), Юрій ДМИТРУК (БЮТ), Валерій КАРПУНЦОВ (Блок Кличка).

Разом з тим до сесійної зали повернувся секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, відсторонений депутатами від ведення засідання, який заявив присутнім, що дане засідання має бути «предметом прокурорського розгляду, оскільки є фальшем».

Після цього він покинув сесійну залу. Депутатам після цього відключили світло.

В залі залишаються присутніми також народні депутати від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ та Інна БОГОСЛОВСЬКА.