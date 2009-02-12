Оробець: уряд не долає кризу, а навпаки

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що уряд не долає кризу, а навпаки її загострює.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами депутата, нинішня ситуація в економіці потребує швидких і надійних заходів із подолання прорахунків урядової політики, а не димової завіси, на кшталт потреби стерегтися панічних реакцій населення.

«Кабмін має визначитися: або дати спокій людям, або чесно їх попередити, чого їм слід чекати у перспективі. І не треба ховатися за примари неконтрольованих панічних реакцій. Паніка починається там, де люди не знають, чого чекати», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

На її думку, найбільш тривожним симптомом біди є зростання цін на тлі зменшення доходів населення.

«Очікувалося, що зменшення доходів пригальмує зростання цін, яке призведе, у свою чергу, до збільшення збуту і відтак до зростання виробництва. Таким є традиційний механізм подолання кризи, принаймні на Заході. Ми ж, натомість, маємо збільшення грошової маси внаслідок емісії і відтак цілком природне зростання цін при зменшенні курсу національної валюти. Іншими словами, уряд кризу не долає, а загострює», – зауважила заступник голови “Єдиного Центру”.

«Зважаючи на таку «антикризову» стратегію Кабміну, найближчі прогнози, на жаль, невтішні. За такої бюджетної політики гривня «ляже» катастрофічно, громадяни за власну довірливість відповідатимуть кишенями, а уряд спише «несподіванку» на світову кризу та підступи недоброзичливців», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.