Литвин: якщо знущатися над людьми, вони вийдуть і зметуть усіх

Можливість проведення одночасних дострокових виборів президента та Верховної Ради восени цього року залежить від того як надалі розвиватимуться події в Україні.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо можливості проведення таких виборів.

«На моє глибоке переконання, вони можуть бути не у зв’язку за ініціативою тієї чи іншої політичної сили, яка вже порахувала свої шанси. Можливість виборів буде залежати від того, як будуть розвиватися події в Україні», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що якщо і надалі буде відбуватися «знущання над людьми, що добре видно на прикладі міста Києва, то я переконаний, що люди вийдуть і зметуть всіх».

Голова ВР вважає, що українські високопосадовці, які ведуть активну боротьбу між собою, своїми ж руками руйнують Україну.

В.ЛИТВИН переконаний, що сьогодні потрібно мати чіткий план як надалі діяти.