Тимошенко пояснила, у чому вона стратегічно розходилася з Пинзеником

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює введення мораторію на підвищення податків і зборів для підприємців у період кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві за підсумками переговорів з віце-президентом Єврокомісії Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

«Уряд на найближчих своїх засіданнях - я думаю, що це буде у середу - розгляне законопроект про введення мораторію на період світової фінансової кризи на будь-які підвищення податків для малого і середнього бізнесу, у тому числі й на місцевому рівні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що ухвалення такого закону дозволить припинити «спокусу урядовцям підправляти економічну ситуацію за рахунок збільшення податків».

“До речі, в цьому ми розходилися з колишнім міністром фінансів України. Це дійсно були наші стратегічно різні позиції в підходах”, - додала глава уряду.