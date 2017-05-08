Порошенко одним із перших привітав Макрона з перемогою - Le Monde

14:57, 08 травня 2017
Політика
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Газета «Le Monde» у своєму сьогоднішньому номері розмістила статтю щодо привітань світових лідерів на адресу новообраного президента Франції Еммануеля Макрона. 

Еммануель Макрон / REUTERS

У переліку глав держав, які, згідно з виданням, першими привітали  Макрона, зазначено Президента України Петра Порошенка, який привітав «колишнього міністра економіки у Твіттері, оприлюднивши повідомлення французькою мовою, розцінивши його (Еммануеля Макрона) перемогу, як «солідний кредит довіри французького народу Єдиній Європі». Він зазначив, що розраховує на «амбітну співпрацю з Францією та посилення «Нормандського формату», дипломатичної групи, до якої входять Париж, Берлін, Київ та Москва з метою покласти край протистоянню на сході України».

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У публікації повідомляється, що серед глав держав, які також одними з перших привітали Еммануеля Макрона – президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, китайський лідер Сі  Цзіньпінь, прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамын Нетаньяху та король Марокко Мохамед VI.

При цьому, привертається увага до того, що «єдиним дисонуючим елементом» серед дружніх привітань було висловлювання голови комісії з інформаційної політики Ради Федерації Росії Пушкова, який зазначив, «що розчарування прийде дуже швидко до виборців Еммануеля Макрона, який успадкував «розділену країну".

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