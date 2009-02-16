Тимошенко натякнула, що свої функції знає і без РНБО

Фінансовий план НАК «Нафтогаз України» буде затверджено в найближчі тижні.

Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи доручення Ради національній безпеки та оборони України до 15 лютого затвердити фінансовий план НАК «Нафтогаз України».

«Річ у тому, що уряд це робить не за дорученням, а внаслідок своїх прямих функцій. У найближчі тижні буде затверджено фінансовий план НАК «Нафтогаз», який буде бездефіцитним, і забезпечуватиме нормальне функціонування НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 10 лютого «Про невідкладні заходи із забезпечення енергетичної безпеки України», яке 11 лютого було введено в дію указом Президента, Кабміну доручено затвердити фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік, в якому має бути забезпечено збалансування його фінансових потоків.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО в своєму листі до прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО закликав Кабмін на засіданні РНБО 23 січня затвердити збалансований фінансовий план «Нафтогазу України».

Глава держави нагадав, що підписані контракти на поставки природного газу з Російської Федерації вимагають додаткових витрат на його закупівлю в сумі понад 25 млрд. грн.

Крім того, «Нафтогаз України» повинен виконати фінансові зобов`язання перед кредиторами майже на 26 млрд. грн. без урахування позик, наданих українськими банками, які вимагатимуть пролонгації.

«Отже, виникає серйозна небезпека розбалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України». Очевидно, що цей ризик вимагає серйозних змін бюджетної та урядової політики. Необхідно прийняти цілу низку рішень, зокрема, про перегляд нормативів витрачання природного газу, створення резервних запасів мазуту, стимулювання економії газу, припинення виробництва електроенергії з його використанням і перехід на використання вугілля власного видобутку, альтернативних джерел енергії тощо», – зазначає Президент.

Саме через те, що значне розбалансування фінансових потоків «Нафтогазу України» несе ризик національній безпеці України, Президент і ініціював розгляд даного питання на засіданні РНБО.