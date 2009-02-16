Верховна Рада сидить без зарплати через "Надра"

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ підтвердив інформацію про виникнення проблем з виплатою заробітних плат працівникам апарату парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, керівник апарату ВР підтвердив, що з березня минулого року обслуговування рахунків парламенту здійснює банк «Надра», а перед цим обслуговував «Правекс-Банк». Перший віце-спікер уточнив, що у березні 2008 року банк «Надра» виграв тендер на обслуговування ВР.

Разом зі тим О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що в березні поточного року буде знову проведено тендер щодо банку, який обслуговуватиме рахунки парламенту України.

Довідка УНІАН. 10 лютого постановою Нацбанку України в банку «Надра» було введено тимчасову адміністрацію строком на один рік.

«З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців – із 10 лютого до 10 серпня 2009 року», - сказано у постанові НБУ.