Керівники Луганської організації НСНУ вийшли з партії

Луганську обласну організацію партії "Народний союз `Наша Україна`" (НСНУ) залишило її керівництво – голова Сергій АЛЕКСЄЄВ і голова виконкому Тетяна КОЛЕСНИКОВА.

Як повідомляє газета «Коммерсант-Украина» №27 від 17 лютого, вони написали заяви про вихід з партії.

За інформацією джерел газети, це є результатом конфлікту в організації, пов`язаного з бажанням партійців, орієнтованих на зближення з партією "Єдиний центр", посилити свої позиції в центральних керівних органах НСНУ.

Про те, що С.АЛЕКСЄЄВ і Т.КОЛЕСНИКОВА написали заяви про вихід з партії, стало відомо з повідомлення для преси, підготовленого членом луганською облорганізації Ігорем БРАЗОВСЬКИМ. У ньому йдеться, що з партії С.АЛЕКСЄЄВ і Т.КОЛЕСНИКОВА вийшли після "жорсткої дискусії і критики з боку однопартійців щодо провальної роботи обласної організації, а також зауважень про використання ними службового становища".

"Конфлікт в організації назрівав уже давно, але активізувався в листопаді минулого року", - розповів газеті С.АЛЕКСЄЄВ. За його словами, основними спірними моментами було затвердження кандидатур від облорганізації на посади в політраді і центральній контрольно-ревізійній комісії партії. "Після того, як ми визначили кандидатури, мої опоненти почали надсилати до Києва листи, фальсифікувати інформацію. Я не захотів опускатися до їх рівня і вирішив залишити організацію", - пояснив С.АЛЕКСЄЄВ.

За інформацією джерел газети, в центральному апараті НСНУ, конфлікт у луганській облорганізації пояснюється внутріпартійним протистоянням між групами, одна з яких орієнтована на зближення з партією "Єдиний центр" (ЄЦ), а інша виступає проти цього. Як відомо, кістяк ЄЦ складається з колишніх членів партії "Наша Україна", які пройшли до парламенту за списками НУ, а нинішній член політвиконкому ЄЦ – глава секретаріату Президента Віктор БАЛОГА – свого часу навіть очолював раду "Нашої України", але рік тому вийшов з партії.

"На керівників луганської облорганізації могли тиснути, аби вони просували до вищих органів НСНУ людей, орієнтованих на об`єднання з «Єдиним центром», – відзначив один із співрозмовників газети.

У луганській облорганізації "Єдиного центру" цю версію спростували. "Ця інформація не відповідає дійсності, – сказав керівник секретаріату луганською облорганізації ЄЦ Валентин ТКАЛИЧ. – Конфлікт в НСНУ, мабуть, пов`язаний з тим, що керівництво не впоралося зі своїми обов`язками". С.АЛЕКСЄЄВ відмовився коментувати цю інформацію. Тим часом, відповідаючи на запитання, хто був його опонентом у партії, він сказав: "Ігор БРАЗОВСЬКИЙ – помічник народного депутата НУНС Оксани БІЛОЗІР". О.БІЛОЗІР є членом президії ЄЦ.