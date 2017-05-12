Гройсман пов'язав свою відставку з пенсійною реформою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про готовність піти у відставку у разі неприйняття пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня і збереження діючого пенсійного віку. Про це глава уряду заявив в ефірі «112 Україна» у п'ятницю ввечері.

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«Я гарантую з 1 жовтня пенсійну реформу і підвищення пенсій. Якщо я це не зроблю, то готовий піти у відставку. Але я це виконаю», - сказав Гройсман.

Також прем'єр підкреслив, що пенсійна реформа передбачатиме скасування оподаткування пенсій та індексацію їх розміру.

Як повідомляв УНІАН, уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.

У той же час, згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.