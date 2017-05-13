Україна повинна до 12 червня 2018 року подати в суд ООН меморандум з усіма доказами злочинів Росії - МЗС

Україна повинна до 12 червня 2018 року подати в Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй меморандум з усіма доказами злочинів Російської Федерації з часу початку агресії у 2014 році. Про це йдеться у заяві МЗС.

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, 12 травня в Гаазі відбулася нарада делегацій сторін у справі "Україна проти РФ" у Міжнародному суді ООН під головуванням голови суду Ронні Абрахама. За результатами наради визначено графік подальших процедур у справі.

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"Україна має подати свій письмовий меморандум до 12 червня 2018 року, Російська Федерація свій контр-меморандум - до 12 липня 2019 року", - наголосили в МЗС.

У зв'язку з цим сказано, що строки подання Україною меморандуму - 13 місяців - відповідають загальному наміру української сторони.

Також сказано, що результати засідання, яке мало процедурний характер, будуть оформлені наказом голови Суду.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.