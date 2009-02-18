МЗС Росії про попередження Черномирдіну: «З почуттям жалю...»

У Міністерстві закордонних справ РФ називають «черговим недружнім кроком української влади» попередження послу Росії в Україні Віктору ЧЕРНОМИРДІНУ про можливість оголошення його персоною нон-грата в Україні.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії, розміщеному на офіційному сайті відомства.

«З почуттям глибокого жалю в Москві ознайомилися з інформацією про черговий недружній крок української влади – пред`явлення МЗС України послу Росії в Києві В.С.ЧЕРНОМИРДІНУ і ряду інших російських представників якихось претензій з погрозами про оголошення їх персонами нон-грата», - сказано в коментарі.

«Викликає здивування та завзятість, з якою керівництво МЗС України, всупереч думці громадськості своєї країни, прагне нашкодити російсько-українській співпраці, перешкодити створенню конструктивної атмосфери в двосторонньому діалозі, уникнути об`єктивної розмови про причини проблем у наших відносинах», - наголошується в документі.

«Для російської сторони збереження і вдосконалення найтісніших партнерських, добросусідських, взаємовигідних відносин з Україною та її народом незмінно є одним з головних пріоритетів. І діяльність посла В.С.ЧЕРНОМИРДІНА, всіх російських представників в Україні, спрямована на створення оптимальних умов для поступального розвитку двосторонніх зв`язків, які відповідають справжнім, корінним інтересам народів Росії та України», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і дуже недипломатичних оцінок, коментарів та висловлень на адресу України та її керівництва.

За даними деяких ЗМІ, приводом для висловлення попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ стало його інтерв`ю газеті "Комсомольская правда", опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ коментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.