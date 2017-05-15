Грицак заперечив, що СБУ під його керівництвом збирала аналітичні записки на журналістів
Грицак заявив, що такі записки робилися до 2015 року.
Голова СБУ Василь Грицак заперечує, що спецслужба за часи його керівництва збирала і збирає так звані аналітичні записки на журналістів, в тому числі інтернет-видання «Українська правда». Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Аналітичні записки... - це дійсно робилося за часів Януковича, те про що говорив вчора президент, якщо такі записки робилися до 2015 року, у цей час я був на війні і на жаль не знав про все що робилося у службі — це треба запитати у попереднього керівника, але такі записки робляться на аналізі відкритих джерел, аналізуючи ці джерела... Цього зараз немає», - сказав Грицак.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вчора на прес-конференції заявив, що «ми не є замовниками «аналітичних записок СБУ».
«Мені відомо, що колишні працівники адміністрації колишнього президента, які дуже ефективно співпрацюють зараз з громадськими діячами, стверджують про так звані «тешки», які носилися колишньому президенту і нібито носяться мені», - сказав Порошенко.
«Я абсолютно авторитетно заявляю, що, починаючи, мені здається, з лютого 2015 року, коли я дізнався, що окремі аналітичні центри займаються аналітичним забезпеченням СБУ, прочитав їхній зміст і сказав, що такого аналітичного забезпечення я не потребую. І ми не є замовниками цих документів», - запевнив Порошенко.