Грицак заперечив, що СБУ під його керівництвом збирала аналітичні записки на журналістів

Голова СБУ Василь Грицак заперечує, що спецслужба за часи його керівництва збирала і збирає так звані аналітичні записки на журналістів, в тому числі інтернет-видання «Українська правда». Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Аналітичні записки... - це дійсно робилося за часів Януковича, те про що говорив вчора президент, якщо такі записки робилися до 2015 року, у цей час я був на війні і на жаль не знав про все що робилося у службі — це треба запитати у попереднього керівника, але такі записки робляться на аналізі відкритих джерел, аналізуючи ці джерела... Цього зараз немає», - сказав Грицак.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вчора на прес-конференції заявив, що «ми не є замовниками «аналітичних записок СБУ».

«Мені відомо, що колишні працівники адміністрації колишнього президента, які дуже ефективно співпрацюють зараз з громадськими діячами, стверджують про так звані «тешки», які носилися колишньому президенту і нібито носяться мені», - сказав Порошенко.

«Я абсолютно авторитетно заявляю, що, починаючи, мені здається, з лютого 2015 року, коли я дізнався, що окремі аналітичні центри займаються аналітичним забезпеченням СБУ, прочитав їхній зміст і сказав, що такого аналітичного забезпечення я не потребую. І ми не є замовниками цих документів», - запевнив Порошенко.