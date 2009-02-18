Лавринович заявляє, що його посада - предмет торгу між БЮТ і КПУ

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що посада першого віце-спікера стала предметом торгу між фракціями БЮТ та КПУ перед голосуванням за кадрові питання.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

“У людей проблеми, вони ніяк не можуть сторгуватися, щоб розрахуватися з комуністами, яким мало пільгових підходів по обленерго, які їхнім спонсорам надаються, мало їм посад у виконавчій владі, їм ще треба ця посада”, - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ. На його думку, “уряд змушений розраховуватись із своїми асоційованими учасниками коаліції в такий спосіб, скільки без голосів фракції КПУ в них, очевидно, не виходить рішення по зміні складу Кабміну”.

“Все це досить примітивно, просто, ясно і цинічно” - зазначив він. За його словами, все це робиться перед можливим завтрашнім голосуванням за кадрові ротації в уряді.

О.ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що фракція Партії регіонів “не буде вітати таку пропозицію, оскільки вона не підтримує підходи, які суперечать як попереднім українським рішенням, так і рішенням ПАРЄ”. “Якщо говорити про підхід політичної толерантності, то він тут не співпадає з тими підходами, які демонструються фракцією БЮТ”, - додав він.

На запитання, чи можливе блокування трибуни фракцією ПР в разі винесення завтра даного питання на розгляд парламенту, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що “конкретних рішень з цього питання не приймалося”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати України Ольга БОДНАР та Сергій ПОДГОРНИЙ (фракція БЮТ) внесли на розгляд Верховної Ради проект постанови “Про відкликання з посади першого заступника голови Верховної Ради України”.

17 лютого народні депутати не змогли включити до порядку денного засідання парламенту питання відкликання О.ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України. За внесення даного питання до порядку денного проголосували 209 народних депутатів (при необхідних 226 – УНІАН) з 442 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина. “За” проголосували майже у повному складі фракція БЮТ, КПУ та 32 народних депутати з фракції НУ-НС.