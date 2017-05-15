Україна має стати членом ЄС, щоб не бути постачальником агропродукції та робочої сили - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна має стати членом Європейського Союзу, щоб не бути країною-постачальником аграрної продукції та робочої сили. Про це він сказав журналістам у Брюсселі.

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Міністр наголосив, що після запровадження безвізового режиму для громадян України в розвитку відносин з Євросоюзом Україна на шляху євроінтеграції зупинятися не збирається.

"Приємно, коли в кишені є біометричний паспорт, і ти, звичайно, перетинаєш кордон, але зараз маємо працювати над амбітними ідеями. Я вважаю, що аж ніяк не можемо зупинятися. Можемо, звичайно, казати собі, як добре ми зробили, що в нас є досягнення, але я вважаю, що це не привід для того, щоб святкувати. Це привід для того, щоб рухатися далі", - наголосив Клімкін.

"Я вважаю, як і всі українці, що метою України має бути вступ до Європейського Союзу і набуття поступове, звичайно, всіх переваг чотирьох свобод", - сказав Клімкін.

На його переконання, це має бути чіткий план, який Україна має "погодити з Європейським Союзом і зрозуміти, де нам будуть допомагати".

"Але логіка має бути амбітною, ніж чітко сказати, що в перспективі ми бачимо це за амбітну мету, а зараз ми маємо рухатись далі. Якщо ми поставимо собі менш амбітну мету, ми назавжди поставимо себе в ситуацію, коли ми будемо займатися окремими питаннями. У нас має бути кінцева мета. Вона, звичайно, має бути досягнута в результаті чіткого розуміння, що для цього потрібно зробити", - сказав Клімкін.

За словами міністра, "якщо ми не виконаємо зараз європейських реформ, які закладені в Угоду про асоціацію, якщо ми не використаємо ці можливості, врешті-решт, на нас очікує якась доля країни, яка буде постачальником аграрної продукції і робочої сили. Або ми йдемо шляхом асоціації, виконуючи всі необхідні реформи та ідучи європейським шляхом, або це інший шлях. І я вважаю, що ми маємо вибрати європейський шлях і Європейський Союз".

Як повідомив Клімкін, на зустрічі "Група друзів України в ЄС + Україна" сьогодні у Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС підтвердили, що готові у розвитку відносин з Україною рухатися далі. За його словами, в Євросоюзі розуміють, що безвізовий режим та Угода про асоціацію є важливими досягненнями, але "далі є шлях, який веде нас до більш амбітної мети".

Також він зауважив, що підтримка Євросоюзу залишається фундаментальною для того, аби Україна могла відбутися як європейська і демократична держава.