Янукович: ніхто нам не допоможе – ніякий ні Захід, ні Схід

У найближчі дні Партія регіонів презентує антикризову програму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні опозиційного уряду, який він очолює.

Він зазначив, що програма була підготовлена раніше, але «багато що змінилося в гіршу сторону», і тому необхідно її допрацювати. За його словами, буде підготовлена програма, «яка дасть можливість шукати різні засоби, як захистити країну від кризи».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ситуація в країні все більше погіршується. За його словами, на сьогодні відключаються від тепла південно-східні регіони України. він зазначив, що в Донецьку люди об’єдналися в загони самооборони і не дають можливості відключати опалення чиновникам, які керуються з Києва.

Лідер Партії регіонів зазначив, що якби «були б люди (йдеться про владу – УНІАН) відповідальними, як вони себе іменують – патріотами і демократами, вони б давно вже встали з крісел і пішли на суд народу». «Хай люди скажуть, кому вони довіряють в цій країні», - додав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, «чим більше вони будуть тягнути час, тим більше ситуація буде погіршуватися».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «ніхто нам не допоможе – ніякий ні Захід, ні Схід, якщо ми самі не згуртуємось в нашій країні і не дамо відповіді, як боротися з цією кризою».