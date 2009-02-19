Ющенко: Черномирдін хотів як краще, а вийшло як завжди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в оцінці висловлювань Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО діяв виключно у межах міжнародного права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам під час робочої поїздки до Васильківського гарнізону Київської області.

Президент наголосив, що позиція українського МЗС базується виключно на вимогах міжнародного права, де «не припустимо послу, який знаходиться в країні перебування, говорити речі, які можуть бути сприйняті некоректно нацією, владою чи народом в цілому».

«Я знаю ціну цим словам. Володимир ОГРИЗКО діяв у межах міжнародного права, відстоюючи те, що належить до честі, статусу нашої держави», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент вважає, що В.ЧЕРНОМИРДІН не ставив собі за мету зробити щось погане у відносинах двох держав. «Але він веде себе у своєму стилі: хотів, як краще, вийшло, як завжди», - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав, що нам необхідно чутливо ставитися до своїх відносин.

«Не може дозволяти собі, особливо дипломат, емоцій, які може собі дозволити проста людина», - сказав Президент з приводу висловлювань В.ЧЕРНОМИРДІНА.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що таким словам дипломата Російської Федерації дається дуже чутлива оцінка у суспільстві і відповідних колах.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 17 лютого під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і дуже недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва.

За даними ЗМІ, приводом для висловлення попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ стало його інтерв`ю газеті "Комсомольская правда", опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.