Порошенко розповів про перші кроки створення кримськотатарської автономії у Криму

Президент України Петро Порошенко заявляє, що майбутня кримськотатарська автономія врахує також права і свободи українців, етнічних росіян та представників усіх інших етносів, що проживають на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час реквієму-пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Національній опері України.

«Тиждень тому Конституційна комісія за моїм дорученням прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим», - нагадав він.

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«Відтак, ми робимо перші кроки у питанні створення у Криму національної автономії кримських татар. Безумовно, ця автономія повністю врахує рівні права і свободи українців, етнічних росіян та представників усіх інших етносів, що проживають на півострові», - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня робоча комісія з напрацювання змін до Основного закону України щодо Криму визначила параметри своєї роботи щодо законодавчого встановлення статусу кримських татар в складі унітарної України.

14 травня Порошенко висловив сподівання, що Конституційна комісія найближчим часом визначить формат майбутньої кримськотатарської автономії.