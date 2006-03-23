Ющенко пропонує Білорусі ”найширшу гаму співпраці”...

Україна готова запропонувати Білорусі «найширшу гаму співпраці». Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив в інтерв`ю в газеті «КоммерсантЪ Украина», опублікованому сьогодні, 23 березня. «Україна готова запропонувати Білорусі найширшу гаму співпраці в тих чи інших секторах економіки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що, незважаючи на те, що Україна підтримала критику ОБСЄ щодо виборів у Білорусі, відносини між країнами будуть дружніми.

«Коли йдеться про Білорусь, наші оцінки виходять з того, що спеціальних наших спостерігачів, які б діяли окремо, там не було. Наші спостерігачі працювали у складі місії ОБСЄ, вони сформували звіт. Я із задоволенням цей звіт прочитаю. І у мене немає підстав не довіряти висновкам ОБСЄ. Україна підтримує демократичні процеси, і цей принцип непорушний, про яку б країну ні йшлося », - сказав Президент.

Довідка УНІАН. У Білорусі 19 березня відбулися президентські вибори. За попередніми даними Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів перемогу на виборах завоював Олександр ЛУКАШЕНКО, який одержав 82,6% голосів виборців. Явка виборців була безпрецедентною і становила 92,6%.

20 березня в Мінську голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Елсі ХАСТІНГ повідомив, що, згідно з висновками спостерігачів ОБСЄ, президентські вибори в Білорусі характеризувалися серйозними недоліками і не відповідали узятим цією країною зобов`язанням перед Організацією з безпеки і співпраці в Європі.