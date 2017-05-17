Дев'ятирічний син незаконно арештованого в РФ українського журналіста написав листа Путіну

Дев’ятирічний син заарештованого у Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка написав лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути батька додому. Скан-копію листа Максима Сущенка опублікував у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.

"Я Максим Сущенко, син Романа Володимировича Сущенка 1969 р.н., українського журналіста, який зараз знаходиться у СІЗО "Лефортово" у Москві. Наприкінці вересня минулого року, коли він приїхав у Москву до родичів, його забрали. За весь цей час я його не бачив і жодного разу з ним не говорив. Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Саме тому я звертаюся до Вас особисто", - написав Максим Сущенко.

"Від Вас багато залежить у долі мого батька, і в моїй долі також. Думаю, якщо б Ви особисто вникли в цю історію, то у мене був би хороший шанс знову зустрітися з батьком", - сподівається дитина.

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"Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, може закінчитися, і батько повернеться додому", - йдеться у листі.

Ко всему прочему, сын Сущенко обратился с письмом к Путину об отце. Письмо я передал. pic.twitter.com/WMBMMK51Vn — Mark Feygin (@FeyginMark) 17 мая 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня у Москві затримали кореспондента агентства "Укрінформ" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".