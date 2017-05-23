Кутовий йде у відставку через земельну реформу - ЗМІ

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.

Про це "Українській правді" повідомили власні джерела у фракції БПП та Адміністрації президента.

"Йде через земельну реформу", - зазначив співрозмовник в Адміністрації президента.

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Водночас джерела в Кабміні розповідають, що в Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром, який нав’язав йому першого заступника Максима Мартинюка.

"Йому не дали жодних повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов", - зазначив співрозмовник в уряді.

"Останньою краплею стало лісагентство та земля", - додало інше джерело в Кабміні.

Коментуючи рішення Кутового про відставку прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook повідомив, що йому шкода, що міністр аграрної політики Тарас Кутовий вирішив залишити посаду і повернутись до роботи в інвестиційній сфері, якою він займався раніше.

«Міністр аграрної політики Тарас Кутовий повідомив про свій намір залишити посаду і повернутись до роботи в інвестиційній сфері, якою він займався раніше. Що ж, мені шкода, але це його рішення», - написав прем’єр.

Він подякував Кутовому за спільну роботу над питаннями розвитку і реформування аграрного сектору.

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За його словами, нову кандидатуру на посаду міністра аграрної політики буде запропоновано після консультацій з коаліцією. Але, як наголосив Гройсман, стратегічна лінія на розвиток вітчизняного аграрного сектору буде однозначно продовжена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кутовий заявив про свою відставку. На своїй сторінці в соцмережі Facebook він опублікував фотографії заяви про відставку на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія.

«Відповідно до п. 12 частини 1 ст. 85 Конституції України прошу прийняти мою відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», - йдеться в тексті заяви.

Кутовий також звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати його відставку і проголосувати за неї. При цьому він не повідомив про причини відставки, але зазначив, що планує найближчим часом зайнятися залученням інвестицій в економіку країни.

Кутовий пройшов до Верховної Ради від партії «УДАР» у 2012 році. У 2014 році став заступником керівника фракції «Блок Петра Порошенка».

У 2004-2009 роках Кутовий був фінансовим директором інвестиційної компанії «XXI століття», у 2010-2011 роках очолював великого дистриб'ютора насіння, добрив і сільгосптехніки «Райз», у 2011 році став керуючим директором представництва компанії «А1 Глобал Холдінгс Лімітед» (ліквідована в 2015 році).