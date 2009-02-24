Тимошенко звинувачує Ющенка в саботажі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає саботажем ветування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ першочергових законопроектів з мінімізації наслідків кризи, а також законів про державну підтримку дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді з головами обласних рад.

«У нас сьогодні абсолютно ненормальна практика, коли закон приймається 400 голосами в парламенті, а відтак ці закони ветуються, а потім вето немає кому долати. Ось так, наприклад, сталося з «Артеком». Що поганого у тому, що «Артеку» виділено додаткові ресурси? – вето, антикризовий закон з подолання кризових явищ в аграрному секторі, 300 голосів у парламенті, - вето. Це вже закономірність, це просто вже схоже на системну роботу, яка називається саботажем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв`язку з цим, прем`єр-міністр закликала голів обласних рад взяти активну участь у підготовці законопроектів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування, що їх планується розглянути у Верховній Раді наступного сесійного тижня – 4 або 5 березня. Прем`єр-міністр також порадила керівникам місцевих рад провести необхідні консультації з лідерами своїх партій для забезпечення повної підтримки законопроектів у парламентському залі.

Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, наступного пленарного тижня планується розглянути законопроекти про внесення змін до бюджетного кодексу, про внесення змін до бюджету на 2009 рік, у частинах, що стосуються місцевих органів самоврядування, а також законопроект про Асоціацію органів місцевого самоврядування, який у даний час готується до розгляду в другому читанні.

Як повідомлялося, 23 лютого перший заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК повідомив, що Президент України застосував право вето до закону про підтримку «Артека» з метою збереження в державній власності 2,8 гектара землі.

Він нагадав, що Президент 20 лютого застосував право вето до закону №906-VI «Про державну підтримку й особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

О.ШЛАПАК відзначив, що це вето жодним чином не заблокувало діяльності цих дитячих центрів. Президент не міг не помітити, що в законі при визначенні розміру земельних ділянок, які надані в постійне користування центру «Артек» і належать до земель державної власності і не підлягають відчуженню, не врахована земельна ділянка розміром 2,8 гектара колишнього пансіонату «Аю-Даг» (з пляжною зоною), який знаходиться в «Артеку» на правах господарського підпорядкування.

«Це дасть змогу зберегти його в державній власності», – сказав О.ШЛАПАК. Він відзначив, що це зауваження є принциповим.

При цьому перший заступник глави Секретаріату Президента нагадав, що В.ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік», який передбачає збільшення фінансування міжнародного дитячого центру "Артек".