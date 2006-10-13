Президент схвалив Національну концепцію співпраці із закордонними українцями
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом схвалив Національну концепцію співпраці із закордонними українцями.
Глава держави доручив Кабінету Міністрів України забезпечувати реалізацію положень цієї Концепції.
Як зазначено в Концепції, вона спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів та міжнародних договорів України щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, сприяння забезпеченню прав та інтересів закордонних українців, а також визначає напрями діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування у цій сфері.
Метою Концепції є сприяння у створенні необхідних умов для збереження, розвитку та вираження етнічної культурної, мовної та релігійної самобутності українських національних меншин у державах їхнього проживання, налагодженні успішної співпраці українського суспільства із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації, а також підвищенні позитивного міжнародного іміджу України.
Реалізація Концепції сприятиме залученню закордонних українців до суспільного життя України та ефективному використанню їхнього інтелектуального, духовного і культурного потенціалу в інтересах України і українського суспільства.
Згідно з Концепцією, державна політика щодо закордонних українців грунтується на визнанні закордонних українців невід`ємною частиною світової української спільноти. У разі необхідності Україна укладає двосторонні та багатосторонні договори з іншими державами з метою забезпечення захисту осіб, які належать до відповідних національних меншин, та вживає заходів для заохочення транскордонного співробітництва.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави