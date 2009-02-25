У Кличка підозрюють, що Черновецький не має голосів для прийняття бюджету

Бюджетна сесія Київради у четвер не відбудеться. Про це у прямому ефірі одного з телеканалів повідомив один з лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Київрада не розглядатиме бюджет у четвер, - заявив політик. – Призначене на 26 лютого пленарне засідання відмінено. Це свідчить про те, що у Черновецького не вистачає голосів для прийняття того варіанту бюджету, який був підготовлений КМДА».

За словами Андрієвського, депутати Блоків Кличка, БЮТу, Литвина, Катеринчука, Партії Регіонів надали сотні конкретних та реальних пропозицій зі збільшення доходів бюджету. «За рахунок раціонального використання коштів та перерозподілу видатків ми знайшли можливості забезпечення соціальних гарантій киянам – зокрема, муніципальних доплат освітянам, лікарям та соціально незахищеним», - наголосив депутат.

«Водночас соціальний захист киян, запропонований «економістами» мера, не витримує жодної критики. Втричі планується скоротити програму «Турбота», недостатньо коштів закладено на компенсацію зростання тарифів, хлібні та транспортні субсидії. Навіть колишні союзники Черновецького розуміють, що такий бюджет Києву непотрібний і не готові підтримати його. Саме тому відмінено сесію», - підкреслив Андрієвський.