Тимошенко боїться «соціальної напруги» серед VIPів Конча-Заспи (документ)

Радянські vip-пенсіонери, які усіма правдами та неправдами закріпилися в елітних дачних поселеннях "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", наразі попри всі кризи сплачують за свої “будиночки” лише... 30% вартості комунальних послуг. Таке право, як пише Українська правда, для них відстояла прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, посилаючися на (хоча у це складно повірити)... “соціальну напругу”, яка може виникнути в елітних поселеннях, якщо підстаркуватих віпів змусять платити комірне у повному обсязі, як і решту громадян України.

Історія почалася з зазіхання ДУСі на права пенсіонерів. Керівник Держу правління справами Ігор Тарасюк запропонував з "метою скорочення видатків державного бюджету на утримання приміщень, а також отримання додаткових коштів для подальшого розвитку зазначених державних об`єктів" брати з міністрів, віце-прем`єрів, керівництва уряду та парламенту, суддів Конституційного та Верховного судів та радянських vip-пенсионерів дещо більшу суму – 30% розрахункової плати за користування приміщеннями, яка включає послуги охорони, прибирання тощо.

За ідею ухопився й, тоді ще не відставлений, міністр фінансів Віктор Пинзеник, та навіть запропонував більше: брати всі 100% розрахункової плати.

Відтак тариф еволюціонував би наступним чином – на прикладі одного з міністрів, якому було надано половину дерев`яного будиночку:

Зараз він сплачує 30% комунальних платежів – це 526 гривень на місяць. У разі ухвалення Кабміном постанови, ініційованої ДУС, йому довелося би сплачувати 30% розрахункової вартості, тобто 1159 гривень на місяць. А якщо би взяли за основу пропозицію Мінфіну про необхідність погашення урядовцем усіх 100% розрахункової вартості, чиновнику довелося би сплачувати 3800 гривень на місяць. Однак, пише видання, прем`єр Юлія Тимошенко взагалі відмовилася виносити на уряд питання, пов`язане з підвищенням плати за користування санаторіями "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця".

Це стало відповіддю прем’єра на сльозне послання радянських віпів: “попередні розрахунки показали, що нова ціна для нас, колишніх керівних працівників органів державної влади, буде непосильною, оскільки за останні роки ця плата вже зросла в 3-4 рази. Невпинно зростають також ціни на ліки і товари першої необхідності", - скаржилися в листі.

“Враховуючи викладене, а також наш внесок у розвиток України, просимо вас, шановна Юліє Володимирівно, вчинити справедливо: не приймати на розгляд проект розпорядження як такий, що фінансово не обґрунтований".

Прихильне до проблем старих серце Тимошенко не витримало, й прем’єр відмовила Тарасюку в реалізації його ідеї з наступних підстав: "З урахуванням обмежених можливостей державного бюджету щодо збільшення заробітної плати і пенсій у 2009-2010 роках, (...) та з метою запобігання соціальній напрузі пропоную на період подолання фінансової кризи (2009-2010 роки) утриматися від ухвалення рішень, що можуть призвести до значно підвищення плати за користування будинками...", - сказано у резолюції Тимошенко на адресу ДУС.