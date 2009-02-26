Саакашвілі не хоче, щоб у Грузії працювали три посольства Росії

Грузія хоче відновити розірвані дипломатичні відносини з Росією і готова розвивати з нею діалог, заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ в середу в Музеї радянської окупації, виступаючи перед студентами тбіліських вузів.

"Ми готові до того, щоб зустрітися з Росією на полі битви, але це не означає, що ми не бажаємо шукати політичні шляхи вирішення проблем", - сказав М.СААКАШВІЛІ, передає агентство «Новини Грузія».

"Ми не хочемо розірваних дипломатичних відносин з Росією. Ми хочемо, щоб працювали посольства і в Тбілісі, і в Москві. Нашим народам це дуже потрібно. Але ми не змиримося, щоб на території Грузії функціонували три посольства Росії – у Цхінвалі, Сухумі, і Тбілісі", - сказав він.

"Грузія готова до діалогу з Росією на тих умовах, коли РФ до Грузії прийде не як окупант, а як добрий сусід. Російський народ ми ніколи не вважали ворогом. Але незважаючи на війну, жоден російський громадянин у Грузії ніколи не відчув агресії", - підкреслив Президент Грузії.

М.СААКАШВІЛІ приділив увагу бізнес-зв’язкам Грузії і РФ. «Коли Росія була заклопотана економічним ембарго проти Грузії, ми відкрили двері і серце російським інвестиціям. Ми хочемо, щоб Грузію відвідували російські туристи. Ми хочемо, щоб вони знали, що в Грузії немає в них ворогів», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

«Я і наш уряд інтереси народу ставимо вище власних інтересів. І цього я чекаю від свого російського колеги МЕДВЕДЄВА», - сказав М.СААКАШВІЛІ.