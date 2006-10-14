Ющенко погодиться зі змінами засад внутрішньої і зовнішньої політики, якщо...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО погодиться зі змінами до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» лише за умови, якщо вони відображатимуть дійсно актуальні для країни питання.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, про це глава держави заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки до Сумської області.

За словами В.ЮЩЕНКА, внесення змін до закону, прийнятого 13 років тому, є виправданим лише у тому разі, якщо йдеться про теми, що набули особливого значення протягом останніх років. Це, зокрема, євроатлантична інтеграція, нові економічні, соціальні та гуманітарні пріоритети.

При цьому Президент застеріг, що не погодиться зі змінами, які матимуть на меті «повернути документ у бік консервації, особливо тих політичних дій та поглядів, що виникли в Україні за останні роки».

На переконання В.ЮЩЕНКА, внесені зміни викликатимуть «інтерес і доцільність», якщо вони відобразять ключові позиції Універсалу національної єдності.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня було підписано доручення прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА уряду впродовж двох тижнів підготувати проект закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики України.

Він заявляє, що Кабінет Міністрів у своїй діяльності має намір керуватися засадами внутрішньої й зовнішньої політики, які визначає Верховна Рада, й висловлюється за перегляд відповідного закону. "Сьогодні є відповідні настрої в суспільстві, вони відображаються і в парламенті", – сказав В.ЯНУКОВИЧ. "Зараз цей процес розпочався, тривають дискусії, якщо це питання розгляне парламент і ухвалить його – це буде той закон, яким ми будемо керуватися в питаннях внутрішньої й зовнішньої політики", – зазначив керівник уряду.