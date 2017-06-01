Передумов для призупинення українського безвізу поки нема - єврокомісар

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявив, що зараз немає загрози, що Європейський Союз може призупинити безвізовий режим через можливі занепокоєння до процесу впровадження реформ в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

Читайте такожУ МЗС пояснили, коли українцям можуть відмовити у безвізовому в'їзді до ЄСЗа його словами, запровадження безвізового режиму необхідно сприймати як позитивний момент.

«Якщо це є позитивом, чесно, ми обгрунтовано повинні бути щасливими та святкувати відповідним чином, що відбулася візова лібералізація. І ми не повинні спекулювати, якщо цей механізм призупинення може бути запущеним в певний момент. Ніщо не вказує на те, і наразі немає причин, і я сподіваюся, що ніколи не буде причини для цього», - зазначив Ган.

Також єврокомісар зауважив, що реформи, які Україні необхідно було здійснити та виконати для візової лібералізації, мають бути належним чином впроваджені і не підлягати перегляду.

Таким чином, Ган заявив, що якщо реалізовані реформи не будуть скасовані, він не бачить жодних проблем, які могли б вплинути на безвіз для українців.

Як повідомляв УНІАН, Україні для запровадження безвізового режиму з ЄС необхідно було виконати 144 вимоги. У Євросоюзі неодноразово наголошували, що українці повною мірою заслужили на безвіз, тому що ви виконали необхідні 144 умови.

Водночас, у ЄС створили законодавче підгрунття для призупинення безвізових режимів з будь-якими країнами, чиї громадяни порушують умови дотримання безвізового режиму. Зокрема, цей механізм може бути застосований в разі виникнення міграційних ризиків.

Безвізовий режим дозволяє українцям перебувати в ЄС до 90 днів впродовж кожного 180-денного періоду. Вони не повинні шукати притулку або намагатися працевлаштуватися. Це буде порушенням європейського законодавства. Також українці для відвідування країн Євросоюзу повинні довести свою мету поїздки.