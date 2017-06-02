Нафтогазовий бізнес РФ в Україні під прикриттям: журналісти вказали на роль Медведчука (фото, відео)

Після анексії Росією Криму та розпалювання нею військового конфлікту на Донбасі російські компанії змушені продавати свої активи в Україні через зростання антиросійських настроїв. Так зробила, зокрема, російська держкомпанія "Роснефть", продавши їх маловідомому ізраїльському бізнесмену Нісану Моісеєву. Журналістам програми "Схеми" вдалося зафіксувати наочне підтвердження зв'язку між Моісеєвим та кумом Путіна Віктором Медведчуком.

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"З паном Медведчуком я знайомий давно, як і з багатьма іншими українськими, російськими, європейськими, ізраїльськими, американськими публічними людьми та бізнесменами. Нас пов'язують дружні відносини, а не ділові. Ніякого стосунку пан Медведчук до цих компаній не має, вони належать мені, я – їхній єдиний власник", – заявив Нісан Моісеєв у письмовій відповіді на запит журналістів.

Віктор Медведчук не відповів на запит журналістів по суті, вдавшись до образ на адресу Радіо Свобода. Але раніше у прес-службі громадського руху "Український вибір", лідером якого є він, повідомляли, що ні Віктор Медведчук, ні його структури жодного стосунку до угоди купівлі-продажу активів "Роснефти" не мають.

Журналісти звернули увагу на цікавий факт: попри заборону прямого авіасполучення між Україною та Росією, один борт має дозвіл літати – той, яким користується Медведчук. Вони помітили, що з аеропорту "Внуково" (Москва) до аеропорту "Київ" прилетів приватний літак "Фалькон 900", на його борту, серед інших, був Нісан Моісеєв, який обмінявся на прощання дружнім поцілунком з Медведчуком.

"Ця зустріч збіглася у часі із "зачищенням" ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Моісеєв. Наприкінці 2016 року в традиційних імпортерів скрапленого газу почалися проблеми: діями СБУ, Мінекономрозвитку та митниці був зупинений його імпорт, і майже одночасно з’явилися фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії. При цьому експерти з подивом відмічають, як дії української СБУ були синхронізовані з діями російських контролюючих органів", - йдеться у розслідуванні.

Розслідування "Схем" виявило: тоді ринок зачистили під чотири фірми, одна з яких – "Глуско Україна" Нісана Моісеєва, а решта три – пов’язані із нею через менеджерів. Усі вони почали безперебійно у великих обсягах ввозити до України з Росії газ "Роснефти", тоді як іншим імпортерам СБУ показала червоне світло.

"І тут можлива роль Віктора Медведчука набуває все чіткіших обрисів", - наголосили журналісти.