Друг Путіна виходить з тіні в Україні - Financial Times

У Віктора Медведчука - дуже сильний хрещений його доньки - Володимир Путін, президент РФ. Український політик також перебуває під санкціями США через "загрозу миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності" своєї країни.

Чому ж тоді Медведчук бере участь у переговорах щодо майбутнього сходу України, запитує видання Financial Times у своїй статті "Друг Путіна виходить з тіні в Україні".

62-річний Медведчук - загадкова персона, яка викликає протиріччя. Він був головою АП за часів президентства Леоніда Кучми в 2000-х, він достатньо наближений до Путіна, а тому викликає негатив у багатьох в Києві. Політик фотографувався поруч з російським президентом на турнірі бойових мистецтв і на Формулі-1 у Сочі. А в 2012 році Путін відвідав родину Медведчука, побувавши у їхній віллі в Криму. Багато хто підозрює його в тому, що він - агент Путіна.

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"Якщо миру буде покладено край, важливу роль можуть зіграти офіси Медведчука у Києві, - під дверима яких чатують охоронці через розпалену політиком ворожість всередині власної країни, а на вікнах стоять металеві решітки", - йдеться у повідомленні FT.

У 90-хвилинному інтерв'ю Financial Times, які дає вкрай рідко, Медведчук називає "абсурдом" слова, що він таємно захищає російські інтереси. Також політик переконаний, що його стосунки з Путіним допомагають інтересам України.

Медведчук заявив, що у нього є спеціальні дозволи на перельоти між Києвом і Москвою, хоча між державами польоти скасовано. Відомо, що Медведчук – посередник у звільненні заручників у Мінському процесі, останній документ якого був підписаний у лютому 2015 року. Непублічно обізнані в ситуації джерела, говорять, що він бере участь у кулуарних перемовинах між підконтрольними бойовикам територіями Донбасу та контрольованих Україною.

Медведчук познайомився із Путіним, ставши депутатом, а як глава АП за часів Кучми він також налагодив відносини зі своїм колегою в адміністрації Путіна Дмитром Медвєдєвим, нинішнім прем'єром РФ.

"Чи є Медведчук близьким другом Путіна? "Краще запитати у президента", - посміхається він. Але друзі підтверджують, що Путін - хрещений батько молодшої доньки Медведчука, Дарини, а дружина Медведєва - її хрещена матір.

Після Помаранчевої революції у 2005 році Медведчук пішов з політики. А вже у 2013-му його "Український вибір" виступав за те, щоб Янукович не підписував заплановану угоду про асоціацію з ЄС, наполягаючи на більш тісних економічних зв'язках із Росією. Це і стало причиною того, що Медведчук опинився у списку санкцій з боку США щодо російських і українських чиновників у 2014-му році, після анексії Криму.

Медведчук заявляє, що "Мінськ" висить на волосині, при цьому звинувачуючи як Москву, так і Київ у його невиконанні. Він вважає, що вийти з глухого кута можна після ухвалення Україною законів про обмежену автономію регіонів, контрольованих бойовиками, а також після проведення виборів, якщо Росія виконає свої Мінські зобов'язання.

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Вони включають у себе виведення російських військ з Донбасу – чию присутність Медведчук називає "суперечливою" - і відновлення Україною контролю над кордоном. Крім того, Медведчук вважає, що конфлікт буде вирішити легше, якщо вестимуться розмови між Москвою і Києвом, зокрема, про відмову України від НАТО. "Україні не потрібне НАТО", - думає він. "...це призведе до розпаду України… Україна повинна діяти в інтересах свого розвитку і не вступати до НАТО та ЄС. Ми ні тим, ні іншим не потрібні".

Медведчук переконаний, що Україна має бути суверенною, незалежною країною, але її майбутнє полягає "у відновленні зв'язків з Росією". "Я впевнений, вони будуть дружніми країнами, прекрасними сусідами. Ми були братніми країнами і будемо в майбутньому", - говорить він.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи поділяє він думку Путіна про те, що українці і росіяни - "один народ", Медведчук сказав: "Я вважаю, що ми два народи... Але дружні і братні народи".