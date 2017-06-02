У справі про вбивство радника директора "Укрспирту" зібрано достатньо доказів – Князєв

У справі про вбивство радника директора ДП «Укрспирт» зібрано достатньо доказів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпрі заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

«Зараз проводиться активна фаза розслідування. Працівники поліції оцінили зібрані докази, які є, щодо можливого оголошення підозри особам, які можуть бути встановлені і притягнуті до суду як підозрювані. Нам достатньо доказів для того, щоб особі, яку ми встановимо, оголосити підозру», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня о 8.16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідома особа з автомобіля «Ауді» червоного кольору здійснила кілька пострілів у чоловіка і поїхала у напрямку проспекту Петра Григоренка.

Пізніше була встановлена особа застреленого – ним виявився радник директора «Укрспирту» Віктор Панков. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм.