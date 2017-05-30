Розстріл екс-глави "Укрспирту" у Києві: опубліковано відео з місця вбивства

У Дарницькому районі Києва вбили радника директора ДП "Укрспирт" Віктора Панкова. У соцмережах вже опублікували відеозаписи з місця інциденту.

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Стрілець зник з місця події на автомобілі "Ауді" червоного кольору. У столиці введено план "Перехоплення".

Відомо, що в 2014 році Віктор Панков був призначений міністром агрополітики на посаду т.в.о. директора ДП "Укрспирт", а в 2012 році він же очолював держкорпорацію.