Розстріл екс-глави "Укрспирту" у Києві: опубліковано відео з місця вбивства
13:07, 30 травня 2017Інциденти
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Опубліковано відео з місця вбивства Віктора Панкова на Позняках у Києві.
У Дарницькому районі Києва вбили радника директора ДП "Укрспирт" Віктора Панкова. У соцмережах вже опублікували відеозаписи з місця інциденту.
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Стрілець зник з місця події на автомобілі "Ауді" червоного кольору. У столиці введено план "Перехоплення".
Відомо, що в 2014 році Віктор Панков був призначений міністром агрополітики на посаду т.в.о. директора ДП "Укрспирт", а в 2012 році він же очолював держкорпорацію.
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Новина в сюжеті: Вбивство екс-глави "Укрспирту" в Києві